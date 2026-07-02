Die meisten Analysten bewerten die Daten als ermutigend und positiv. Gerade als Zweitlinien-Therapie könnte sich das Roche-Präparat gut am Markt etablieren, schreiben etwa die Experten der UBS und von JPMorgan. Sie trauen dem Mittel dabei einen Spitzenumsatz von bis zu einer Milliarde US-Dollar zu.
Als Erstlinienbehandlung müsse sich Divarasib erst noch bewähren. Für den zuständigen Jefferies-Analysten stellt dies auch die eigentliche Hürde dar. Die Daten aus dieser Studie würden aber erst im kommenden Jahr erwartet. Dieser Markt stelle aber ein deutlich grösseres Umsatzpotenzial dar als der Einsatz als Zweitlinie, wenn die Patienten also bereits einen ersten Behandlungsversuch hinter sich haben.
Derweil glauben die Analysten der ZKB und von Vontobel, dass Divarasib sich dank seiner guten Wirksamkeit sehr gut als Standardtherapie in der vorgesehenen Indikation etablieren könnte.
(AWP)