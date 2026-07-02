Als Erstlinienbehandlung müsse sich Divarasib erst noch bewähren. Für den zuständigen Jefferies-Analysten stellt dies auch die eigentliche Hürde dar. Die Daten aus dieser Studie würden aber erst im kommenden Jahr erwartet. Dieser Markt stelle aber ein deutlich grösseres Umsatzpotenzial dar als der Einsatz als Zweitlinie, wenn die Patienten also bereits einen ersten Behandlungsversuch hinter sich haben.