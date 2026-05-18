Aufgrund der Zulassung darf Alecensa der Roche-Tochter Chugai künftig auch zur Behandlung bestimmter solider Tumore eingesetzt werden.
Konkret geht es um den Einsatz bei Patienten, die ALK-Fusions-/Umlagerungsgen-positive inoperable fortgeschrittene oder rezidivierende solide Tumore haben, wie aus einer Mitteilung vom Montag hervorgeht. Das Mittel dürfe auch bei pädiatrischen Patienten eingesetzt werden.
Parallel dazu wurde auch ein Gentest zugelassen. Dieser hilft Ärzten festzustellen, welche Patienten für die Therapie mit Alecensa geeignet sind.
(AWP)