Das Ende der Zusammenarbeit, die 2021 begonnen hatte, wurde am Freitag vom britisch-amerikanischen Biotech-Unternehmen mitgeteilt. Gemäss den Angaben bei Beginn der Zusammensarbeit erhielt Adaptimmune damals 150 Millionen US-Dollar per sofort, zudem war von 150 Millionen US-Dollar in den kommenden fünf Jahren in Form von zusätzlichen Zahlungen sowie Zahlungen für Entwicklungs-, Zulassungs- und kommerzielle Meilensteine im Gesamtwert von bis zu über 3 Milliarden US-Dollar sowie Lizenzgebühren für mehrere Programme die Rede gewesen.