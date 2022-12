Polivy ist auf Basis der POLARIX-Studie in mehr als 50 Länder in Kombination mit R-CHP für die Behandlung erwachsener Patienten mit zuvor unbehandeltem DLBCL zugelassen, beispielsweise in der EU, Japan oder seit kurzem in Kanada. Der ergänzende Zulassungsantrag für das Präparat wurde von der US-Arzneimittelbehörde Food and Drug Administration (FDA) angenommen, und Roche rechnet bis Anfang April 2023 mit einem Entscheid.