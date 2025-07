Am diesjährigen Alzheimer Kongress AAIC präsentiert der Pharmakonzern einige Daten aus seiner Forschungspipeline und kündigt an, zulassungsrelevante Studien starten zu wollen. Wie Roche am Montag mitteilte, werden auf dem Kongress die neuesten Ergebnisse der laufenden Phase-Ib/IIa-Studie Brainshuttle vorgestellt. Die Daten zeigten weiterhin eine schnelle und robuste Reduzierung der Amyloid-Plaques.