Roche und PathAI sind bereits 2021 eine Kooperation eingegangen, die 2024 intensiviert wurde. Den Abschluss der Übernahme von PathAI erwartet Roche im zweiten Semester des laufenden Jahres, sollten die üblichen regulatorischen und wettbewerbsrechtlichen Bedingungen erfüllt sein. Kommt die Transaktion zustande, will Roche PathAI in die eigene Diagnostik Sparte integrieren.