Der Pharmakonzern Roche kauft in den USA zu und kauft Saga Diagnostics. Im Kaufpreis enthalten sind die Zahlungen für kommerzielle und regulatorische Meilensteine, wie Roche am Donnerstag mitteilte. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt verschiedener Abschlusskonditionen, soll aber spätestens bis im dritten Quartal 2026 über die Bühne gehen.