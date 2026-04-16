Der Pharmakonzern Roche kauft in den USA zu und kauft Saga Diagnostics. Im Kaufpreis enthalten sind die Zahlungen für kommerzielle und regulatorische Meilensteine, wie Roche am Donnerstag mitteilte. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt verschiedener Abschlusskonditionen, soll aber spätestens bis im dritten Quartal 2026 über die Bühne gehen.
Mit der Übernahme von Saga Diagnostics sichert sich Roche auch die Rechte an der Testplattform «Pathlight». Dies ist eine Plattform zur tumorbasierten Erfassung der molekularen Restkrankheit (MRD). «Pathlight» nutzt dabei eine firmeneigene Kombination aus Gesamtgenomsequenzierung (WGS) und digitaler PCR, um strukturelle Varianten zu identifizieren und verfolgen, mit denen man MRD hochsensibel nachweisen kann.
«Pathlight» wird das Monitoring-Portfolio der unabhängigen Roche-Tochtergesellschaft Foundation Medicine Inc. erweitern. Fondation Medicine wird zudem weitere Test-Plattformen von Roche ins Produktportfolio integrieren.
(AWP)