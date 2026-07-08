Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit stehen laut den Angaben zunächst zwei Anwendungsbereiche. Zum einen sollen in der Pathologie Robotiklösungen für das Handling und die Organisation von Objektträgern entwickelt werden, um digitale und vernetzte Arbeitsabläufe zu unterstützen. Zum anderen sollen in Zentrallaboren autonome mobile Roboter Proben und Materialien zwischen Analysegeräten transportieren und damit die Laborlogistik automatisieren.