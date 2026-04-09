Im Mittelpunkt stehe eine neue innovative Technologie namens «Degrader-Antikörper-Konjugate» (DACs), heisst es in einer Mitteilung des US-Unternehmens vom Donnerstag. Die Unternehmen planen dabei, zwei Ansätze zu kombinieren: gezielten Proteinabbau in Krebszellen und den präzisen Transport von Wirkstoffen über Antikörper. Im Rahmen der Zusammenarbeit werden die Partner zunächst an zwei Krebsprogrammen arbeiten, mit der Option auf ein drittes Ziel.
C4 Therapeutics entwickelt dabei die sogenannten «Degrader»-Wirkstoffe. Roche bringt seine Expertise bei Antikörpern ein, die diese Wirkstoffe gezielt zu den Tumorzellen transportieren. Der Basler Pharmakonzern übernimmt den Angaben zufolge die weitere Entwicklung der Kandidaten bis hin zur klinischen Prüfung und möglichen Vermarktung.
C4 Therapeutics erhält zunächst eine Vorauszahlung von 20 Millionen US-Dollar. Sollte Roche seine Option auf ein drittes Zielobjekt ausüben, erhält C4T eine zusätzliche Zahlung. Darüber hinaus kann das US-Unternehmen bei Fortschritten in Forschung, Entwicklung und Vermarktung Meilensteinzahlungen von insgesamt über 1 Milliarde US-Dollar erhalten. Zusätzlich sind gestaffelte Lizenzgebühren auf zukünftige Umsätze vereinbart.
Insgesamt baue die Kooperation auf einer bereits langjährige Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen auf und soll die Entwicklung dieser neuen Therapieform weiter vorantreiben.
(AWP)