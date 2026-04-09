Im Mittelpunkt stehe eine neue innovative Technologie namens «Degrader-Antikörper-Konjugate» (DACs), heisst es in einer Mitteilung des US-Unternehmens vom Donnerstag. Die Unternehmen planen dabei, zwei Ansätze zu kombinieren: gezielten Proteinabbau in Krebszellen und den präzisen Transport von Wirkstoffen über Antikörper. Im Rahmen der Zusammenarbeit werden die Partner zunächst an zwei Krebsprogrammen arbeiten, mit der Option auf ein drittes Ziel.