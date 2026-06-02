Händler vermuten bei den Pharmariesen nach der starken Entwicklung im Mai eher Gewinnmitnahmen. Roche, Novartis und Nestlé machen zusammen etwa 40 Prozent des SMI aus, somit wirken sich deren Kursverluste besonders stark auf den Leitindex aus. Sollten die Abgaben bei den beiden Pharmariesen anhalten, könnte dies auch den Handel am Dienstag belasten.