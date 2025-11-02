Für Roche stelle sich damit eine Grundsatzfrage: Muss die Firma die Preise für neue Therapien so günstig wie in Europa halten, verdirbt sie sich das US-Geschäft. Finanziell wäre es dann für den Konzern vorteilhafter, ein Medikament erst später in Europa zu niedrigen Preisen zu lancieren, um sich so dem Preisvergleich mit den USA zu entziehen. «Wir müssen da eine Balance finden», sagt die mit den Verhandlungen vertraute Roche-Person. Der Konzern selbst wollte dies nicht kommentieren.