Untersucht wird das Medikament bei Patienten mit einer bestimmten Form von Blutkrebs (chronische lymphatische Leukämie, CLL), deren Erkrankung trotz einer früheren Behandlung fortgeschritten ist. Es handle sich um die erste Phase-III-Studie mit Bexobrutideg und damit um einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu einer möglichen Zulassung, teilte das US-Biotechunternehmen Nurix am Dienstag mit.