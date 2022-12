Die Zusammenarbeit sieht so aus: Der Covid-Heimtest "Pilot" von Roche enthält nun neu auch einen QR-Code, der zu einer Website von Pfizer führt. Auf "covid19knowmore.com" könnten die Patienten mehr über Tests und Behandlungsmöglichkeiten erfahren. Ein frühzeitiger Test auf Covid könne helfen, den richtigen Behandlungsverlauf zu bestimmen, betonte Roche am Mittwoch in einem Communiqué.