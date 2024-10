Keines der behandelten Kinder musste dauerhaft beatmet werden. «Bei Kindern mit SMA beginnt die Degeneration der Motoneuronen bereits vor dem Auftreten der Symptome, so dass die Zeit drängt, wenn wir die Muskelfunktion erhalten wollen», wird Laurent Servais, Professor für pädiatrische neuromuskuläre Erkrankungen am MDUK Oxford Neuromuscular Centre, in der Mitteilung zitiert.