Anders sehe es im Diagnostik-Geschäft aus, das sehr ​wohl betroffen sei. «Es geht um viel Geld», ​sagte Schwan. Hier exportiere Roche einen ​Grossteil der Tests und Geräte aus der Schweiz und anderen europäischen ‌Ländern in die Vereinigten Staaten. «Das Verrückte ist: Wir haben auch wichtige Fabriken in den USA und liefern von dort ​insgesamt ​sogar mehr Diagnostika ⁠in die Welt, als wir in die ​USA einführen, unter ⁠anderem auch nach China.» Da China Vergeltungszölle eingeführt habe, ‌zahle Roche als US-Nettoexporteur am Ende doppelt. «Das ist absurd», kritisierte Schwan. Eine Abspaltung der Diagnostik-Sparte schloss er ‌aus. «Das ist überhaupt kein Thema. Daran ​halten wir fest.»