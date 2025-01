Konkret geht es um die Phase-III-Studie INAVO120, in der Itovebi in Kombination mit Palbociclib und Fulvestrant bei Patientinnen getestet wird, die die an fortgeschrittenem oder metastasiertem Brustkrebs mit bestimmten Mutationen leiden. Wir Roche mitteilte, erzielte die Itovebi-Kombination im Vergleich zu Palbociclib und Fulvestrant alleine einen deutlichen Erfolg bei den Überlebensraten.