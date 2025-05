Die Phase III-Studie «Starglo» zeige das Potenzial der Kombinationsbehandlung von Columvi mit Chemotherapie als Behandlungsoption, teilte Roche am Freitag mit. 89 Prozent der Patienten, deren Krebs am Ende der Behandlung vollständig angesprochen hatte, seien noch am Leben und 82 Prozent zeigten ein Jahr nach der Behandlung keine Anzeichen von Krebs, heisst es weiter.