Die Studie zeigte einen statistisch signifikanten und klinisch bedeutsamen Nutzen im primären Endpunkt, erklärte Roche am Freitag in einem Communiqué. 76,7 Prozent der Patienten unter Gazyva plus Standardtherapie hätten den primären Endpunkt (SRI-4) erreicht, gegenüber 53,5 Prozent unter Placebo.
Gazyva/Gazyvaro sei einer Placebo-Behandlung in allen wichtigen und zusätzlichen sekundären Endpunkten überlegen, so Roche weiter. Die NEJM-Publikation liefert nun die vollständige Datenanalyse, einschliesslich der sekundären Endpunkte zu Schubrate und Remission. Die Daten werden zeitgleich auf dem europäischen Lupus-Kongress SLEuro 2026 präsentiert.