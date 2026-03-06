Gazyva/Gazyvaro sei einer Placebo-Behandlung in allen wichtigen und zusätzlichen sekundären Endpunkten überlegen, so Roche weiter. Die NEJM-Publikation liefert nun die vollständige Datenanalyse, einschliesslich der sekundären Endpunkte zu Schubrate und Remission. Die Daten werden zeitgleich auf dem europäischen Lupus-Kongress SLEuro 2026 präsentiert.