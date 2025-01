Dennoch sei es möglich, dass der neue US-Gesundheitsminister Massnahmen ergreife, die vorteilhaft für Roche seien. «Herr Kennedy könnte die Verfahren der FDA (Food and Drug Administration) vereinfachen. Vielleicht gibt es dort etwas, wo wir helfen können, etwas zu schaffen, das den Patienten besser dient. Veränderungen bieten immer Chancen, also lassen Sie uns versuchen, pragmatisch an die Sache heranzugehen.»