Dyno stellt keine eigenen Gentherapien her, sondern konzentriert sich darauf, anderen Unternehmen zu helfen, die Verabreichung ihrer Behandlungen zu verbessern. Neben Roche arbeitet Dyno auch mit Sarepta Therapeutics Inc., das eine Gentherapie für Duchenne-Muskeldystrophie vertreibt, und Astellas Pharma Inc. zusammen. «Die Lösung der Verabreichung ist die grosse Herausforderung in diesem Bereich», so Kelsic. «Wenn wir diese Herausforderung meistern, könnten noch bessere Therapien für mehr Krankheiten und Patienten möglich werden.»