Diagnostik-Sparte mit neuen Tests erfolgreich

In den vergangenen Wochen ist es vor allem der Diagnostik- Sparte gelungen, mit verschiedenen Tests auf sich aufmerksam zu machen. Neben drei Gerinnungstests, mit denen der Konzern zur Schlaganfallprävention beiträgt, hat Roche auch neue Daten zu seinem Messgerät für Diabetiker veröffentlicht.



Im Bereich der Alzheimer-Forschung haben die Basler von der US- Arzneimittelbehörde (FDA) den sogenannten Breakthrough-Status für den Bluttest "Elecsys pTau217-Assay" erhalten. Einem Malaria-Test erteilte die US-Behörde zudem die Zulassung. In der EU-wiederum hat Roche für ein Brustkrebs- Begleitdiagnostikum die sogenannte CE-Kennzeichnung erhalten.



Darüber hinaus treibt Roche den Einsatz künstlicher Intelligenz in der Diagnostik voran. So arbeitet Roche mit PathAI zusammen. Gemeinsam entwickeln sie Algorithmen für die digitale Pathologie mit künstlicher Intelligenz. Im Pharmageschäft zogen Studienergebnisse zu einem Blutdrucksenker das Interesse auf sich. Zusammen mit dem US-Unternehmen Alnylam hat der Pharmakonzern positive Ergebnisse mit dem Medikament Zilebesiran erzielt.



Wie Novartis, plant auch Roche einen Abbau von Stellen. Insgesamt seien von den Abbaumassnahmen "voraussichtlich weniger als 340" Personen im Bereich Pharma-Product Development betroffen, erklärte seinerzeit ein Konzernsprecher auf Anfrage.



Die Genussscheine von Roche gehören seit Anfang Jahr zu den schwächsten Blue Chips. Während sich der Gesamtmarkt (SMI) seitwärts bewegt hat, haben die Genussscheine von Roche gut 9 Prozent nachgegeben. Bereits im 2023 entwickelten sich die Titel unterdurchschnittlich.



Gemäss AWP-Analyser bewerten elf Analysten elf den Titel mit «Kaufen», acht mit «Halten» und drei «Verkaufen». Das durchschnittliches Kursziel beträgt 322,25 Franken.