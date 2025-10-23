Schätzungen zufolge könnte der Markt für Schlankheitsmittel bis Anfang der 2030er-Jahre auf ein Volumen von 150 Milliarden Dollar anwachsen. Schinecker zufolge liegt die Zukunft bei Medikamenten, die gleichzeitig auf zwei Rezeptoren wirken: GLP-1 und GIP. Diese Rezeptoren helfen, den Blutzucker nach dem Essen zu regulieren und beeinflussen das Hungergefühl. Die bekannte Abnehmspritze Wegovy von Novo dagegen wirkt nur auf den GLP-1-Rezeptor. Aber auch der dänische Rivale forscht bereits an dual wirkenden Mitteln.