Schinecker, der ab Mittwoch die den Pharmakonzern leitet, will ein Augenmerk auf die Labor-Informatik legen: "Wir arbeiten an Algorithmen, die verschiedene Daten von Patientinnen und Patienten kombinieren - und der Ärztin im Spital oder der Praxis per künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen Hilfestellung geben für Diagnose und Therapie." Zurzeit verdopple sich rund alle 80 Tage das Wissen in der Biologie, so der neue Chef. "Kein Mensch kann da die neuesten Publikationen kennen. Die IT schafft das aber, die Algorithmen verbessern sich konstant."