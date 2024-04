Franken belastet weiter

Klar belastend hat sich der starke Franken ausgewirkt. Auch im Gesamtjahr dürfte er Spuren hinterlassen, allerdings nicht mehr so deutliche wie in den ersten drei Monaten, kündigt der Konzern an. Es sei für einen Konzern wie Roche schwierig, die Wechselkursschwankungen in geopolitisch unsicheren Zeiten wie den aktuellen, vorherzusagen, erklärte CEO Thomas Schinecker im Gespräch mit Journalisten.