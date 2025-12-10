Bei einer häufigen Form von Brustkrebs im Frühstadium senkte Giredestrant von Roche das Risiko eines Rückfalls oder Todes um 30 Prozent, wie der Pharmakonzern am Mittwoch mitteilte. Die finalen Daten der Phase-III-Studie wurden auf dem San Antonio Breast Cancer Symposium in den USA vorgestellt und gelten laut Roche als erster bedeutender Fortschritt in der endokrinen Therapie seit mehr als 20 Jahren.