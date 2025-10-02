Erst am Vortag hat Roche der grösste Kurssprung in seiner 106-jährigen Börsengeschichte erzielt und 8,4 Prozent höher geschlossen. Dies nachdem US-Präsident Trump am Dienstagabend eine Vereinbarung mit der Konkurrentin Pfizer verkündet hatte, wonach der US-Konzern Medikamente im Rahmen des Gesundheitsprogramms Medicaid günstiger abgeben werde. Der Deal von Trump mit Pfizer könnte laut Analysten ein Wegweiser für die Branche sein und Investoren dank überschaubarer Auswirkungen beruhigen.