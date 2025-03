Vor dem gross angelegten Einmarsch Russlands in die Ukraine hatten westliche Rohstoffhändler bedeutende Geschäfte in Russland – durch langfristige Verträge mit heimischen Produzenten und Investitionen in Schlüsselprojekte. In den vergangenen drei Jahren haben sich die Unternehmen schrittweise aus vielen dieser Verträge und Partnerschaften zurückgezogen und den Handel mit russischem Öl und Metallen weitgehend eingestellt. Die USA, Europa und Grossbritannien haben mit einem immer dichteren Netz von Sanktionen russische Exporte, Produzenten, Händler und Banken ins Visier genommen.