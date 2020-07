Zunehmende Anzeichen, dass die anhaltende Coronavirus-Pandemie eine Konjunkturerholung abwürgen könnte, und die jüngsten Spannungen zwischen den USA und China stützen die Nachfrage nach Gold. Das Edelmetall steuert auf den siebten Wochengewinn in Folge zu - das wäre die längste Aufwärtsbewegung seit 2011. Gleichzeitig steht Silber vor dem grössten wöchentlichen Anstieg seit etwa vier Jahrzehnten.

Angesichts negativer Realzinsen, einem schwächeren Dollar, der Besorgnis bezüglich der wirtschaftlichen Kosten der Coronakrise und den geopolitischen Unsicherheiten stehen beide Edelmetalle vor ihrem grössten Jahresgewinn seit einem Jahrzehnt. Die UBS hat ihre kurzfristige Prognose für Gold angehoben und erwartet nun bis Ende September einen Anstieg auf 2000 Dollar je Unze. Die Bank verweist dabei auf die Qualität des Edelmetalls als Diversifikation in einem Niedrigzinsumfeld.

"Wenn die Zinsen bei Null oder nahe Null liegen, ist Gold ein attraktives Investment, da man sich keine Gedanken darüber machen muss, dass Gold nicht verzinst wird. Und man kann sehen, dass der Goldpreis steigt, da die Unsicherheit an den Märkten zunimmt", sagte Mark Mobius, Mitbegründer bei Mobius Capital Partners, in einem Bloomberg TV-Interview. "Ich würde jetzt kaufen und weiter kaufen, weil Gold wirklich läuft und sich gut entwickelt."

Zwar ist der Kassa-Goldpreis etwa 25 Dollar vom Allzeithoch entfernt. Allerdings werden einige Futures-Kontrakte an der Comex bereits noch höher gehandelt. Der Dezember-Kontrakt, der den August-Kontrakt als den Kontrakt mit dem höchsten Open Interest ablöste, erreichte am Donnerstag 1927,10 Dollar je Unze, zeigen Daten, die veröffentlicht wurden, als die asiatische Handelssitzung am Freitag bereits begonnen hatte. Das liegt über dem Rekord für den aktivsten Kontrakt von 1923,70 Dollar, der im September 2011 erreicht wurde.

(Bloomberg)