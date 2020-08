Die Investmentfirma hat vor kurzem ihr Engagement in dem Edelmetall verstärkt, nachdem sie 2011 ausgestiegen war.

"Mit Blick auf eine Geldentwertung lautet die Frage, gegen was der Dollar schwächer wird, und wenn man sich rund um den Globus umschaut, ist es schwer, sich für alternative Währungen zu begeistern", sagte Troy Gayeski, Co-Chief Investment Officer und Senior Portfolio Manager. Er nannte in diesem Zusammenhang den Euro, den Yuan und Schwellenländer-Währungen. "Gold ist also offensichtlich eine natürliche Alternativwährung."

Das Edelmetall stieg Anfang dieses Monats auf einen Rekordwert von deutlich über 2000 Dollar je Unze, allerdings sind die Preise seitdem zurückgekommen. Rückenwind erhält der Goldpreis von den umfangreichen Stimulusmassnahmen der Zentralbanken, einschliesslich der Federal Reserve, zur Stützung der von der Coronavirus-Pandemie getroffenen Volkswirtschaften. Das heizt Wetten an, dass Papierwährungen ihren Wert verlieren, wenn die Geldmenge deutlich steigt. Goldman Sachs Group Inc. nennt Gold die Währung der letzten Instanz und hat weitere Gewinne prognostiziert.

Gold ist „ziemlich üppig bewertet im Vergleich zu Öl oder anderen realen Rohstoffen, aber es hat seit seinem letzten Höchststand im September 2011 nicht annähernd so viel zugelegt wie das Geldmengenwachstum", sagte Gayeski in einem Interview. "Es würde uns nicht überraschen, wenn der Preis bis Ende nächsten Jahres zwischen 2100 und 2200 US-Dollar liegen würde."

Der Kassa-Goldpreis erreichte am 7. August ein Allzeithoch von 2075,47 Dollar je Unze, als der Dollar schwächer wurde und die Realzinsen deutlich unter Null fielen. Am Donnerstag stieg er um 1 Prozent auf 1947 Dollar, für dieses Jahr kommt das Edelmetall bisher auf ein Plus von rund 28 Prozent. Die Preise gaben zu Mitte der Woche nach, als das Sitzungsprotokoll der Fed zeigte, dass die US-Notebank von einem Schritt Abstand nimmt, der ein Bekenntnis zu einer längeren Phase der ultra-lockeren Politik unterstreichen würde.

Geldentwertung als Treiber

Letztendlich ist die Antriebskraft für Gold "eine massive Geldentwertung, insbesondere in den USA", sagte Gayeski.

SkyBridge, die 7,35 Milliarden Dollar verwaltet, ist zu etwa 3 Prozent in Gold investiert, wobei die meisten Positionen in den letzten zwei Monaten eingegangen wurden. Die Hauptengagements betreffen US-Cashflow-generierende Strategien, die durch Sachanlagen, einschliesslich durch Wohnhypotheken besicherte Wertpapiere, unterlegt sind.

Während die jüngste Gesprächsrunde zu fiskalischen Stimulierungsmassnahmen noch keine Einigung gebracht hat, hat die Fed ihre Bilanz in diesem Jahr bereits um etwa 2,8 Billionen Dollar ausgeweitet. Goldman warnt davor, dass die US-Politik Abwertungsängste auslöse.

Die Fed wird wahrscheinlich die Käufe von Vermögenswerten erhöhen, und es werden wohl noch weitere fiskalische Anreize kommen, erwartet Gayeski. "All diese Dinge sprechen für einen anhaltenden Bullenmarkt bei Gold, angetrieben hauptsächlich durch das Wachstum der Geldmenge und die Abwertung des Dollars, im Gegensatz zu echten Inflationsängsten", sagte er. "Darüber hinaus ist mit einer anhaltenden Inflation der Vermögenswerte zu rechnen, lange bevor sich die reale Inflation je zeigt."

(Bloomberg)