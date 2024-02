Die preisgünstigere Uhrenmarke Tudor, die derselben Stiftung wie Rolex gehört, erzielte nach Schätzungen von Morgan Stanley im Jahr 2023 einen Umsatz von rund 545 Millionen Franken. "Keine andere Luxusmarke kann eine so dominante Stellung in ihrem jeweiligen Sektor für sich beanspruchen", schreiben die Analysten um Morgan Stanley Edouard Aubin und Oliver Müller von LuxeConsult in dem Bericht.