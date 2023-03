Der Bau der Anlagen im Kanton Freiburg beginne später in diesem Jahr, teilte Rolex in einer E-Mail mit. Die Kapazität folgt Plänen, 1 Milliarde Schweizer Franken für eine grosse neue Produktionsstätte in Bulle auszugeben, die voraussichtlich 2029 in Betrieb gehen wird. Derzeit sind neue Uhren im Allgemeinen nicht zum sofortigen Kauf über das autorisierte Netzwerk des Unternehmens verfügbar, was Händler wie Watches of Switzerland Group dazu veranlasst, auf Wartelisten für Käufer zurückzugreifen.