Laut einer Meldung der "Tribune de Genève" zahlte Marconi Investment SA, eine Rolex-Tochtergesellschaft, 120 Millionen Franken für das Gebäude in der Rue du Rhone. Zu den Mietern der Immobilie gehört die grösste Boutique der Topmarke Omega von Swatch in Genf. Die Zeitung bezieht sich auf einen Eintrag im Grundbuchamt.

Der Immobiliendeal unterstreiche den intensiven Wettbewerb zwischen den Marken sowohl um Kunden als auch um die am besten gelegenen Geschäfte, wie Bloomberg schreibt. Omega wird nun in Genf eine beträchtliche Mietsumme an seinen grössten Konkurrenten zahlen.

Rolex wird ein Mitspracherecht bei der Instandhaltung und dem Betrieb des Gebäudes haben. Unter bestimmten Bedingungen könne ein neuer Eigentümer einen bestehenden Mietvertrag einfacher kündigen, so die "Tribune de Genève". Sprecher von Rolex und Swatch lehnten gegenüber der Zeitung eine Stellungnahme ab. Rolex ist ein bedeutender Immobilienbesitzer in der Heimatstadt Genf.

Auch Swatch ist bei Immobiliendeals aktiv: Die Firma gab letzten Monat bekannt, dass sie für etwa 90 Millionen Franken ein Gebäude in der Londoner New Bond Street gekauft habe. Swatch hat überdies weitere Gebäude in der Londoner Old Bond Street für rund 120 Millionen Franken sowie ein Geschäft auf den Champs-Elysées in Paris gekauft, wie Bloomberg berichtet.

Rolex gab im August die Übernahme des Luxusuhrenhändlers Bucherer und seiner 100 globalen Boutiquen bekannt. Der Mega-Deal überraschte die Schweizer Uhrenbranche, die NZZ sprach von einem "mittleren Erdbeben".

