Zu hören ist, dass Rolex versuchen wird, einen Teil der betroffenen Angestellten – es sind rund hundert – innerhalb der Gruppe unterzubringen. So dürften den Leuten in der CFP-Produktion in Lengnau bei Biel Jobs in der neu entstehenden Rolex-Fabrik in Bulle angeboten werden. Dabei dürfte es um rund siebzig Personen gehen.