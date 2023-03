In Hongkong und Japan sind die Uhrenportfolios am wertvollsten

Statistisch übrigens bestehen die untersuchten Portfolios je aus 6,2 Uhren. Ihr Wert ist in Hongkong mit über 77’000 Euro am höchsten, in Schweden mit knapp 23’000 Euro am tiefsten. Mit einem Wert-Median von rund 45’000 Euro sind Schweizer Sammler die einzigen, die mit Uhrenfans in Asien mithalten können (siehe Grafik unten).