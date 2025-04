Schon die zweite Liegenschaft an der Bahnhofstrasse

Tatsächlich würde es wenig Sinn ergeben, wenn Rolex eine weitere Verkaufsstelle an der Bahnhofstrasse eröffnen würde. Nur ein paar Häuser weiter betreibt Bucherer – also ebenfalls Rolex – unter anderem eine grosse Rolex-Boutique, notabene in einer Liegenschaft, die ebenfalls in Firmenbesitz ist. Sie ist allerdings nicht Teil von Marconi, sondern der Luzerner Bucherer Immobilien AG.