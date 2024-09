Nun besteht jedoch Grund zur Hoffnung: Die Exporte von Schweizer Uhren stiegen im August zum zweiten Mal in Folge, nachdem sie im ersten Halbjahr stark zurückgegangen waren. Der weiterhin grössten Absatzmarkt, die USA scheint nach wie vor stark und noch entscheidender ist vermutlich das neue Massnahmepaket, welches die Chinesische Zentralbank am Dienstag bekanntgegeben hatte. Dieses dürfte die Branche zumindest kurzfristig stützen, heisst es in einem Kommentar der RBC. So bestünden nun Hoffnungen, dass der Tiefpunkt des Luxus-Zyklus in den nächsten 3 bis 6 Monaten erreicht wird. Dies könnte den in letzter Zeit arg gebeutelten Aktien im Sektor nun wieder etwas Auftrieb verleihen.