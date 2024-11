Dies geht aus erstmals veröffentlichten Produktionsdaten des Schweizer Uhrenherstellers hervor. Fast 4 Millionen Submariner- und Sea Dweller-Taucheruhren wurden zwischen 1953 und 2020 hergestellt, wie aus einem von der Firma autorisierten Buch mit dem Titel «Submariner: The Watch that Unlocked the Deep» hervorgeht.