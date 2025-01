Drittes Jahr in Folge sinkende Preise für Premium-Uhren

Die Rückgänge markieren das dritte Jahr in Folge, in dem die Preise für gebrauchte Premium-Swiss-Made-Uhren sinken. Der Markt für gebrauchte Luxusuhren erlebte in den Jahren 2020 und 2021 während der Pandemie einen beispiellosen Boom, bevor er ab April 2022 aufgrund einer verlangsamten Wirtschaft und steigender Zinsen einen starken Einbruch erlitt. Obwohl der Preisverfall bei gebrauchten Uhren im Jahr 2024 weniger stark ausfiel als in den Jahren 2023 oder 2022, ist der Bloomberg Subdial Index in den letzten zwei Jahren immer noch um etwa 13 Prozent gesunken, wobei die Preise für gebrauchte Rolex in diesem Zeitraum um etwa acht Prozent niedriger lagen.