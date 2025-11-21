Spätestens seit dem kürzlich erfolgten Besuch einer Schweizer Wirtschaftsdelegation im Oval Office von Donald Trump kennt die Schweiz Diego Aponte. Auch wenn er persönlich am Treffen kurzfristig verhindert war, war er die treibende Kraft hinter der offenbar wirkungsvollen Charmeoffensive im Zollstreit mit den USA, an der neben Alfred Gantner von der Partners Group ausschliesslich Grössen der Genfer Wirtschaft teilnahmen: unter anderem Richemont-Patron Johann Rupert und Rolex-Chef Jean-Frédéric Dufour.
Ab sofort kennt man auch Diego Apontes Schwester: Alexa Aponte wurde in den Verwaltungsrat von Rolex gewählt. Der entsprechende Handelsregistereintrag datiert vom 13. Oktober dieses Jahres. Kommuniziert hat Rolex den hochkarätigen Zugang – wie üblich – nicht.
Personelle Verbandelung zweier der wichtigsten Unternehmen Genfs
Alexa Aponte gehört zur Familie hinter einem der wichtigsten Konzerne mit Sitz in Genf: MSC. Das Unternehmen ist eine der grössten Container-Schifffahrtsgesellschaften der Welt, gehört zu den grössten Hafenbetreiberinnen der Welt und ist auch im Kreuzfahrtgeschäft eine ganz grosse Nummer. Umsatzzahlen, geschweige denn Gewinnzahlen publiziert MSC als rein privates Unternehmen – genau wie Rolex – nicht.
Klar ist: Aponte ist Finanzchefin der milliardenschweren Familienfirma und als solche oberste Chefin über einen Global Player. Das Vermögen ihrer Familie wird vom Wirtschaftsmagazin «Bilanz» auf über 20 Milliarden Franken geschätzt. Die Apontes rangieren damit auf Platz 5 der Reichsten der Schweiz. «Forbes» taxiert die Apontes gar auf über 60 Milliarden Franken.
Im achtköpfigen Rolex-Verwaltungsrat ist Aponte neben der IT-Spezialistin Anne Bobillier eine von zwei Frauen. Präsidiert wird der Rolex-VR von Nicolas Brunschwig. Er stammt aus der Dynastie hinter den Bongénie-Edelmodehäusern (ehemals Grieder) und ist – wie die Apontes – etablierter Teil der besseren Genfer Gesellschaft.