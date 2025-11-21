Spätestens seit dem kürzlich erfolgten Besuch einer Schweizer Wirtschaftsdelegation im Oval Office von Donald Trump kennt die Schweiz Diego Aponte. Auch wenn er persönlich am Treffen kurzfristig verhindert war, war er die treibende Kraft hinter der offenbar wirkungsvollen Charmeoffensive im Zollstreit mit den USA, an der neben Alfred Gantner von der Partners Group ausschliesslich Grössen der Genfer Wirtschaft teilnahmen: unter anderem Richemont-Patron Johann Rupert und Rolex-Chef Jean-Frédéric Dufour.