Am Montag hatte der US-Präsident betont, er habe nicht mit Kushner über Warner Bros gesprochen. Netflix und Paramount seien keine «Freunde von ihm». Kushner hat zwar keine offizielle Rolle in der US-Regierung, war aber an den Friedensbemühungen in Nahost beteiligt. Seine Firma Affinity hatte während Trumps Wahlkampf im vergangenen Jahr umfangreiche Mittel bei Investoren aus der Region eingesammelt. Weder die US-Regierung noch Affinity waren zunächst für eine Stellungnahme zu erreichen.