Was aussen blieb, ist die Simplizität der Karosse, die man bei Rolls-Royce in der Seitenansicht mit drei Strichen zeichnen und wiedererkennbar machen will – was auch gelingt. Im Innenraum gibt es auf Wunsch, statt Leder, neu Sitzbezüge aus einem Textilstoff auf Bambus-Basis, der dann mit nicht weniger als 2,2 Millionen Stichen bestickt wird. Klar, dass das gezählt werden musste. Die Bedienung funktioniert auf Anhieb problemlos, Bildschirme und «Soft Keys» in der Mittelkonsole, die zentrale Funktionen direkt ansteuerbar machen, sind State of the Art. Vor allem in der digitalen Vernetzung hat der überarbeitete Ghost zugelegt.