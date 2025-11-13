Der Konzern, der wichtige Modelle von Airbus und Boeing mit Triebwerken ausstattet, bekräftigte am Donnerstag sein Ziel, 2025 einen operativen Gewinn zwischen 3,1 und 3,2 Milliarden Pfund zu erzielen. Das wären mindestens 24 Prozent mehr als im Vorjahr. «Die starke Leistung im gesamten Konzern, die auf unsere Massnahmen und strategischen Initiativen zurückzuführen ist, entsprach unseren Erwartungen», sagte Vorstandschef Tufan Erginbilgic. Rolls-Royce profitierte zuletzt auch von einem neuen Auftrag für Typhoon-Kampfjets aus der Türkei und der steigenden Nachfrage nach Notstromsystemen für Rechenzentren.