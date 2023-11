Der operative Gewinn soll bis 2027 auf 2,5 bis 2,8 Milliarden britische Pfund (2,9 bis 3,2 Mrd Euro) steigen, wie das Unternehmen am Dienstag in London mitteilte. Der freie Mittelzufluss (Free Cashflow) soll dann bei 2,8 bis 3,1 Milliarden Pfund liegen. Der Kurs der Aktie legte am Dienstag zum Start um drei Prozent zu.