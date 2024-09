Das war nach dem ausserordentlich gutem Vorjahr mit Einmaleffekten allerdings absehbar. Der Umsatz von Romande Energie nahm im ersten Semester 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 13 Prozent auf 425,5 Millionen Franken ab. Der Rückgang lag unter anderem an den Tarifen für die regulierten Endkunden sowie an einem erneuten Rückgang der verkauften Volumen an die Kundschaft am freien Markt, hiess es von der Westschweizer Gesellschaft am Donnerstag. Verluste aus dem Verkauf von überschüssiger Energie konnten nicht in den regulierten Tarifen berücksichtigt werden.