Das Betriebsergebnis EBITDA legte jedoch um 23 Prozent auf 152,5 Millionen zu, und der EBIT stieg massiv an auf 38,6 Millionen von 13,7 Millionen. Das sei zurückzuführen auf eine höhere Marge bei der Energieversorgung: Unter anderem seien die Marktbedingungen in der zweiten Jahreshälfte günstiger gewesen, was zu niedrigeren Ausgleichsstromkosten geführt habe. Erste Erfolge aus den eingeleiteten Effizienzsteigerungsmassnahmen hätten ebenfalls zur Verbesserung der operativen Leistung beigetragen, so Romande Energie.