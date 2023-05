Von Yale wechselte er an die Jura-Fakultät von Harvard und wurde dort noch während des Studiums Offiziersanwärter in der US-Marine. Nach seinem Abschluss 2005 diente er als Anwalt in der obersten Justizinstanz der amerikanischen Streitkräfte. In dieser Funktion überwachte er im US-Gefangenlager Guantanamo auf Kuba den Umgang mit Insassen. Später wurde er in den Irak entsandt, um ein Team der Militär-Spezialeinheit Seals zu beraten. Anschliessend arbeitete DeSantis für kurze Zeit im Büro der US-Staatsanwaltschaft in Florida, bevor er sich 2012 erfolgreich um einen Sitz im Kongress bewarb. Dort vertrat er als republikanischer Abgeordneter den Bundesstaat Florida bis er 2018 bei der Gouverneurswahl antrat.