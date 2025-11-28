Der Nettogewinn sei auf 277 Milliarden Rubel (etwa 3,1 Milliarden Euro) gefallen, teilte der grösste russische Ölproduzent am Freitag mit. Der Umsatz sei in dem Zeitraum um knapp 18 Prozent auf 6,29 Billionen Rubel gesunken.
Rosneft verwies zudem auf den hohen Leitzins der russischen Zentralbank, der das Ergebnis erheblich negativ beeinflusst habe. Auch andere Ölkonzerne wie Shell und TotalEnergies hatten wegen gesunkener Ölpreise zuletzt schwächere Quartalsergebnisse vorgelegt.
Das Ergebnis sei zudem durch gestiegene Kosten für Antiterrormassnahmen belastet worden, hiess es weiter. Einzelheiten wurden nicht genannt. Die Ukraine greift im Krieg gegen Russland seit August verstärkt russische Energieanlagen an.
(Reuters)