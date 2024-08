Mit einem milliardenschweren Sparprogramm will Intel die wirtschaftliche Talfahrt der vergangenen Jahre überwinden. Der kriselnde Chip-Hersteller kündigte am Donnerstag die Streichung von mehr als 15 Prozent der insgesamt etwa 125.000 Stellen an. «Ich brauche weniger Leute in der Zentrale und mehr Leute im Aussendienst, die die Kunden betreuen», sagte Firmenchef Pat Gelsinger in einem Interview.