Was bedeutet das für das weitere Kurspotenzial?

Es ist für Anlegerinnen und Anleger von entscheidender Bedeutung, über einen Zehn-Jahres-Horizont hinaus zu denken. Wenn Sie mich in zehn Jahren fragen würden, ob wir heute in US-Technologieunternehmen investieren sollten, würde ich Ja antworten. Dies, weil der Kursverlauf natürlich von der Bewertung der Unternehmen bestimmt wird, die aktuell etwas überbewertet sind. Letztendlich hängt er aber vom Wachstum der Unternehmen ab. Dieses Wachstum wiederum wird durch das Wirtschaftswachstum angetrieben. Die USA sind insofern besonders, als dass die Wirtschaft dort weniger anfällig für externe Einflüsse ist als in vielen anderen Ländern. Wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend von 2,5 Prozent Wirtschaftswachstum in den nächsten zehn Jahren fortsetzt, wobei die Inflationsrate etwas über dem Zielwert von 2 Prozent liegen dürfte, wahrscheinlich zwischen 3 und 4 Prozent. Wir sind überzeugt, dass dies der Weltwirtschaft und damit auch dem Aktienmarkt insgesamt einen deutlichen Schub verleihen wird.