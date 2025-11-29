Es ist das erste Mal seit einem Jahrzehnt, dass ein Anteil dieser Grössenordnung zum Verkauf steht. Der britische Konzern Pearson hatte 2015 seinen Anteil von 50 Prozent für 469 Millionen Pfund an die Holdinggesellschaft der italienischen Agnelli-Familie verkauft. Der Verkauf erweist sich als komplex, da die Unternehmensführung des «Economist» so strukturiert ist, dass die redaktionelle Unabhängigkeit der 182 Jahre alten Zeitung garantiert wird. So darf keine Einzelperson oder eine einzelne Firma eine Kontrollmehrheit halten.